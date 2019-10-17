Исаев предложил предусмотреть переходный период при введении системы маркировки лекарств

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны создать условия для плавного внедрения системы маркировки лекарств путем введения шестимесячного переходного периода. С такой инициативой в четверг в ходе заседания нижней палаты выступил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Нам необходимо оперативно подготовить и принять поправку в закон о переходном периоде до 1 июля 2020 года. Пусть маркировка начнется с 1 января, но мы должны создать условия для плавного вхождения и помочь, чтобы все производители, все аптеки плавно вошли в новую систему", - сказал Исаев, не пояснив особенностей предлагаемого переходного периода.

"На сегодняшний день в системе зарегистрировалось 15% участников, осталось два месяца. Внесены данные по 8% лекарственных препаратов. По сообщениям ассоциации производителей, на сегодняшний день в полном объеме оборудованы 45% упаковочных линий, 44% находятся в процессе дооснащения, 11% ожидает поступления оборудования только по договорам", - уточнил он.

По его словам, объективных данных о готовности аптек "нет вообще". "По прозвучавшим сведениям руководителей аптечных ассоциаций, готовность аптек по федеральным округам составляет от 12 до 40%", - отметил парламентарий.

По мнению единоросса, необходимо предложить правительству РФ представить Думе результаты эксперимента с маркировкой лекарств 1 ноября. "До 1 декабря [необходимо] провести полномасштабное тестирование системы. К этому же времени представить в Госдуму развернутую информацию по регионам о готовности всех участников рынка", - считает Исаев.

Удорожание лекарств

В качестве еще одной проблемы, связанной с внедрением системы маркировки, депутат упомянул удорожание препаратов. "Среднее удорожание стоимости упаковки составит два рубля. Но как это ни парадоксально, для дешевых препаратов она может оказаться существенно выше. Потому что качество упаковки там ниже, скорость ленты гораздо выше, а значит, выше брак", - пояснил он, добавив, что брак при выпуске дешевых препаратов сейчас доходит до 30%.

"Все это уйдет в себестоимость, поднимутся цены, но поднимутся не на все препараты, потому что значительная часть дешевых включена в жизненно важные и необходимые лекарственные препараты. Там цены зафиксированы государством. Тогда мы можем столкнуться с тем, что из-за низкой или минусовой рентабельности производители просто снимут некоторые препараты с производства, их просто не будет в аптеках", - предупредил Исаев.

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств стартовал 1 февраля 2017 года. В соответствии с законом об обращении лекарственных средств, маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий стала обязательной с 1 октября 2019 года, а маркировка остальных лекарств начнется с 1 января 2020 года. Оператором маркировки в формате государственно-частного партнерства выступает ЦРПТ.