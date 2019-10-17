Еврейской АО выделили 50 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сумму в размере 50 млн рублей выделили Еврейской АО для выплат компенсаций пострадавшим от паводка. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

"В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, выделить в 2019 году МЧС России из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительно бюджетные ассигнования в размере 50 млн рублей для предоставления бюджету Еврейской автономной области межбюджетных трансфертов", - говорится в документе.

Сложная паводковая ситуация в Еврейской АО сохраняется с августа. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод были подтоплены Биробиджан и несколько десятков населенных пунктов, поля и дороги. Сейчас в регионе остаются подтопленными два района - Ленинский и Смидовичский. Вода стоит на нескольких приусадебных участках в некоторых поселениях, также под водой участки дорог, все они проезжие, и земли сельхозназначения.