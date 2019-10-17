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Захарова рассказала, что несерьезно относится к спискам самых влиятельных женщин

Так официальный представитель МИД прокомментировала включение в список ста самых "вдохновляющих и влиятельных женщин мира" Би-би-си сотрудницы ФБК Любови Соболь

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не придает серьезного значения составляемым СМИ спискам самых влиятельных женщин.

"Я к подобным спискам отношусь так, как и говорила об этом пару лет назад, когда сама была в них включена. <...> Я еще раз хотела бы переподтвердить свою позицию, свое отношение к подобным спискам: серьезного отношения у меня к ним нет", - сказала Захарова в четверг на брифинге, отвечая на вопрос, гордится ли она включением в этом году в список ста самых "вдохновляющих и влиятельных женщин мира" британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

В 2016 году Би-би-си включила Захарову в аналогичный список.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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