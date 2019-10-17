Шведская академия отвергла критику за присуждение Нобелевской премии австрийцу Хандке

ТАСС, 17 октября. Шведская академия считает несостоятельной критику в адрес австрийского писателя Петера Хандке, а негодования по поводу присуждения ему Нобелевской премии по литературе 2019 года необоснованными. В ответе критикам, опубликованном в четверг газетой Dagens Nyheter , член академии Эрик Рунессон и ее постоянный секретарь Матс Мальм пишут, что в работах Хандке нельзя найти восхваление кровопролития на Балканах, в котором обвиняют драматурга.

"Шведская академия точно не ставила целью награждать военного преступника и отрицателя геноцида. Сейчас такое впечатление создается в прессе, но где же оно берет начало?" - спрашивают читателей академики.

Австрийца часто критикуют за поддержку сербской стороны в вооруженном конфликте в Югославии в сочинении "Зимняя поездка...". При этом, указывают Мальм и Рунессон, в самом эссе писатель четко объяснил, что не ставит под сомнение резню в Сребренице. Тем не менее, уже на следующий день после объявления лауреатов пережившие эту трагедию жители региона потребовали отобрать у Хандке премию.

"Его обвиняют в том, что он искусственно принижает масштабы резни, указывая на другие кровавые бойни сербских войн. Сложно усмотреть в напоминании о других трагедиях попытку умалить горе от массовых убийств в Сребренице", - аргументируют эксперты. Они напоминают, что еще в 2006 году Хандке написал в своей статье для Süddeutsche Zeitung: "Сребреница это самое ужасное преступление против человечества, совершенное в Европе после Второй мировой войны".

От работы с Хандке также отказывались театры после того, как писатель посещал в гаагской тюрьме первого президента Сербии Слободана Милошевича, а затем выпустил эссе о процессе над ним и в итоге выступил с речью на похоронах опального югославского лидера. "И в речи на похоронах Слободана Милошевича мы не найдем подтверждения тому, что Хандке оправдывал кровопролитие, молился монстру или отрицал преступления. Его выбор участвовать в похоронах в целом можно критиковать как сомнительный для личности в его положении, но само по себе это не является достаточным основанием для всего, в чем его обвиняют", - считает академия.

Вынося решение присудить Хандке высокую награду, члены академии не нашли в его работах ни нападений на гражданское общество, ни сомнений в равенстве всех людей, рассказали Мальм и Рунессон. "Нам интересно, какими источниками пользовались критики и что же скрывается за речами самого Хандке?" - спрашивают противников драматурга те, кто наградил его Нобелевской премией.