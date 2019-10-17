Роспотребнадзор сообщил, что загрязнение реки в Башкирии не связано с утечкой с завода

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Превышение содержания сульфат-иона в пробах воды из реки в Башкирии, о котором сообщалось в среду, не связано с утечкой стоков с завода "Полиэф". По уточненным данным, незначительные превышения зафиксированы не в двух, а только одной реке Изяке, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"Превышение сульфат-иона в реке Уфимка не подтвердилось, незначительные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сульфат-иона были зафиксированы в реке Изяк, однако это не связано с ЧП на "Полиэфе". Сейчас наблюдается динамика снижения концентраций превышения ПДК в реке Изяк. Попадания загрязнений в централизованную систему не зафиксировано. Питьевая вода остается безопасной", - сообщили в ведомстве.

Специалистами Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии Башкирии проведено более 2 тыс. исследований рек, почвы, сточных вод и воды централизованной системы питьевого водоснабжения. По данным госкомитета республики по ЧС, на месте утечки стоков подготовлены три котлована-отстойника для сбора загрязненной воды, обустраивается четвертый, наполняется третий котлован. На заводе "Полиэф" временно минимизирована производственная деятельность для снижения нагрузки на очистные сооружения.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия, пострадавших нет. В ликвидации последствий утечки приняли участие более 160 человек и 80 единиц техники. По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию.

"Полиэф" - крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата - сырья для полимерной пищевой упаковки. Мощность предприятия по производству терефталевой кислоты достигает 272 тыс. тонн в год, полиэтилентерефталата - 219 тыс. тонн.