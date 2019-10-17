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Меценаты в Дагестане намерены помочь воинам-афганцам в регионе улучшить жилищные условия

Предприниматели помогут тем, кто не успел подать документы для получения мер соцподдержки по федеральной программе до 1 января 2005 года

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Бизнесмены-меценаты в Дагестане планируют помочь и выделить финансовые средства воинам-афганцам республики для улучшения жилищных условий. Об этом сообщается в четверг на сайте главы региона Владимира Васильева по итогам его встречи с участниками афганских событий Магомеднаби Магомедшариповым и Муршидом Абдулгусейновым.

"Было отмечено, что есть также участники боевых действий в Афганистане, которые по различным причинам не успели подать документы для получения мер социальной поддержки по федеральной программе до 1 января 2005 года. По данному вопросу к главе Дагестана обратились бизнесмены-меценаты, которые выразили готовность оказать помощь и выделить финансовые средства для улучшения жилищных условий воинов-афганцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство республики одобрило данную инициативу представителей меценатов и предложило в целях обеспечения прозрачности расходования средств, а также контроля, как со стороны участников боевых действий, так и со стороны главы региона, оказать помощь через Фонд поддержки участников афганских событий. "Владимир Васильев выразил слова благодарности социально-ответственным бизнесменам-дагестанцам, которые не остались равнодушными и решили оказать помощь", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также обсудили вопросы реализации в республике федеральных обязательств в обеспечении участников афганских событий жильем. Как сообщается, с 2006 по 2018 год в республике обеспечен жильем 471 участник боевых действий в Афганистане.

"В 2018 году безвозмездная субсидия на приобретение жилья была выделена 28 участникам боевых действий, до конца текущего года субсидия будет выделена еще 60 участникам боевых действий. Данная работа продолжается, и по мере поступления финансирования из федерального бюджета средства будут доведены в полной мере", - уточняется в сообщении.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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