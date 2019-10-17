Минприроды: подаренные Путиным белые кречеты имеют все необходимые документы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Подаренные президентом РФ Владимиром Путиным во время визитов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию белые кречеты имеют паспорта (родословные) и все необходимые разрешительные документы, сообщила в четверг пресс-служба Минприроды России на своей странице в Facebook .

Путин, находящийся с государственным визитом в ОАЭ, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета. Днем ранее президент России был с государственным визитом в Эр-Рияде, где также преподнес в подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Подарок вызвал критическую реакцию в ряде Telegram-каналов. Некоторые из них сообщили, что птицы вывезены незаконным путем, другие - что птицы являются не белыми кречетами, а американскими соколами.

"Учитывая острый интерес к теме камчатских кречетов и появление неоднозначных толкований, даем пояснения и уточнения своей информации по существу. Птицы действительно представляют лучший генофонд камчатских кречетов, имеют паспорта (родословные) и все необходимые разрешительные документы, в том числе СИТЕС", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что оба кречета выведены научными сотрудниками Русского соколиного центра "Камчатка" совместно с профессиональным коллективом российско-киргизского центра "Мурас" в 2019 году. Непосредственно питомник соколиного центра "Камчатка" планируется открыть на Камчатке в 2021 году.