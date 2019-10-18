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Власти Нью-Йорка одобрили закрытие одной из крупнейших в США тюрем

План, предполагающий прекращение работы тюрьмы на острове Райкерс и нескольких других в течение 10 лет, оценивается примерно в $8,7 млрд
Тюремный комплекс на острове Райкерс AP Photo/Seth Wenig
Описание
Тюремный комплекс на острове Райкерс
© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Городской совет Нью-Йорка в четверг проголосовал в поддержку плана, который предполагает прекращение к 2026 году работы одной из самых крупных в США тюрем, расположенной на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. Заседание совета транслировалось на его сайте.

С инициативой о закрытии пенитенциарного учреждения выступали ранее несколько правозащитных организаций. В 2017 году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио представил план, предполагающий прекращение работы данного комплекса, а также нескольких других в течение 10 лет при условии, что уровень преступности в мегаполисе снизится. На эти цели тогда предлагалось выделить около $10,6 млрд. В настоящее время план оценивается примерно в $8,7 млрд.

Данную инициативу поддержали 36 из 49 присутствовавших при голосовании членов городского совета. Предполагается, что вместо указанной тюрьмы на территории города построят четыре новых пенитенциарных учреждения. Они будут находиться в нью-йоркских районах Манхэттен, Бронкс, Бруклин и Куинс.

Тюрьма на острове Райкерс начала работать в 1932 году, она состоит примерно из десятка корпусов. В последние годы в них содержали одновременно в среднем около 10 тыс. заключенных. Численность персонала учреждения составляет около 9 тыс. человек, а его ежегодный бюджет превышает $860 млн.

Газета The New York Times отмечает, что тюрьма на острове Райкерс занимает второе место в списке крупнейших исправительных учреждений в США. По сведениям издания, некоторые члены городского совета готовятся выступить с предложением, согласно которому после прекращения работы указанного учреждения на острове будет запрещено размещать новые тюрьмы.

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