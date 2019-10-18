В Японии по случаю вступления на престол императора объявят амнистию

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Японии по случаю вступления на престол нового императора страны Нарухито объявит амнистию, которая затронет около 550 тыс. человек. Такое решение принято в пятницу на заседании кабинета министров.

"Нынешняя мера призвана повысить стремление осужденных к перевоспитанию, - заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. - Амнистия будет проведена для того, чтобы способствовать их возвращению в общество".

Амнистия, как сообщается, будет объявлена 22 октября, в день, когда будет сделано официальное объявление стране и миру о вступлении нового императора на престол. В рамках амнистии будут проведены освобождения из мест заключения, смягчены вынесенные ранее уголовные или гражданские наказания, снятие прежних судимостей. Почти 82,5% людей, которых затронет нынешняя амнистия, были наказаны в связи с дорожно-транспортными происшествиями. Среди амнистируемых лишь чуть более 3% были осуждены за преступления, связанные с насилием.

Прежняя амнистия такого рода проводилась в Японии в 1990 году по случаю вступления на престол предыдущего императора Акихито, который сейчас добровольно передал престол своему сыну Нарухито. Тогда были освобождены, получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 млн человек.

В тюрьмах Японии сейчас содержатся менее 57 тыс. осужденных.

Нынешний император Нарухито вступил на престол 1 мая. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Однако главные церемонии по этому поводу состоятся в ноябре, когда будут проведены торжественный парад и приемы высокопоставленных гостей.