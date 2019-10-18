Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Японии по случаю вступления на престол императора объявят амнистию

Амнистия затронет около 550 тыс. человек

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Японии по случаю вступления на престол нового императора страны Нарухито объявит амнистию, которая затронет около 550 тыс. человек. Такое решение принято в пятницу на заседании кабинета министров.

"Нынешняя мера призвана повысить стремление осужденных к перевоспитанию, - заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. - Амнистия будет проведена для того, чтобы способствовать их возвращению в общество".

Амнистия, как сообщается, будет объявлена 22 октября, в день, когда будет сделано официальное объявление стране и миру о вступлении нового императора на престол. В рамках амнистии будут проведены освобождения из мест заключения, смягчены вынесенные ранее уголовные или гражданские наказания, снятие прежних судимостей. Почти 82,5% людей, которых затронет нынешняя амнистия, были наказаны в связи с дорожно-транспортными происшествиями. Среди амнистируемых лишь чуть более 3% были осуждены за преступления, связанные с насилием.

Прежняя амнистия такого рода проводилась в Японии в 1990 году по случаю вступления на престол предыдущего императора Акихито, который сейчас добровольно передал престол своему сыну Нарухито. Тогда были освобождены, получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 млн человек.

В тюрьмах Японии сейчас содержатся менее 57 тыс. осужденных.

Нынешний император Нарухито вступил на престол 1 мая. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Однако главные церемонии по этому поводу состоятся в ноябре, когда будут проведены торжественный парад и приемы высокопоставленных гостей.

Теги
ЯпонияНарухито (император Японии)
Реклама на ТАСС
В Приморье за минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара
Самый крупный пожар ликвидировали в Шкотовском районе с помощью вертолета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС