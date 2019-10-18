Жена Ярошенко рассказала о состоянии здоровья летчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко по-прежнему не получает в тюрьме необходимую медицинскую помощь, от мучительной боли он вынужден спасаться обезболивающими препаратами и мазями, которые покупает самостоятельно. Об этом ТАСС в пятницу сообщила супруга летчика Виктория Ярошенко.

"[Принимает] обезболивающие, да... [В тюремном магазине] можно обезболивающее купить, самое необходимое, какой-то антибиотик, мази антибактериальные", - рассказала она, уточнив, что Ярошенко вынужден самостоятельно покупать себе эти лекарства.

Виктория добавила, что российский летчик продолжает жаловаться на проблемы с желудком и артрит. "Ничего не изменилось, все то же самое, никаких медицинских [обследований], никакой медицинской помощи", - поделилась супруга. Как рассказала собеседница агентства, врачи считают, что для того, чтобы излечить россиянина от артрита необходимо серьезное вмешательство. "Сказали, что ничем не могут помочь, такой тяжелый случай, что нужно кости снова ломать", - уточнила она.

При этом, по словам жены летчика, Ярошенко находится в приподнятом настроении и ждет ответа от американских властей по поводу передачи на родину.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.