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На Сахалине стартовал XI Чемпионат кулинарного искусства и мастерства

Мероприятие продлится два дня
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие XI Сахалинского чемпионата кулинарного искусства и мастерств состоялось в пятницу утром в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил ТАСС представитель областного правительства.

"Чемпионат стартовал на высшем уровне. Все требования к гигиене, подаче блюд и прочему выставляются по международным правилам. За неделю до старта на Сахалин прилетели кулинарные мастера из разных регионов страны для дегустации. Для участников чемпионат - это уникальная возможность продемонстрировать свои умения", - сообщил собеседник агентства.

Чемпионат будет длиться два дня. Одно из главных условий для его участников - не менее 60% ингредиентов блюд должны быть местного производства. Экспертное жюри оценит уровень сервиса, меню и стиль сахалинских кафе и ресторанов, профессионализм, креативность и уникальность кулинарных решений шеф-поваров. Кроме того, желающие смогут посетить десятки семинаров и кулинарных мастер-классов от профессиональных поваров.

Как рассказали в правительстве области, кульминацией чемпионата будет кулинарное шоу "Горячая кухня", в котором примут участие повара, победители и призеры прошлых лет. Профессионалы продемонстрируют свое мастерство и искусство в приготовлении блюд различных национальных кухонь: японской, корейской и европейской. Лучшие предприятия общественного питания Сахалина смогут поучаствовать в выставке, где оценивать и будет компетентная комиссия с учетом основных параметров - вкуса, дизайна, цвета и стиля. Победители в конкурсах получат медали и дипломы, призы, право прохождения образовательных программ в ведущих профессиональных школах страны.

В правительстве отметили, что за время проведения чемпионата (проводится с 2007 года) уровень островной индустрии гостеприимства серьезно вырос. Оборот сферы общественного питания увеличился в несколько раз. Открылось более 150 новых кафе и ресторанов.

Теги
РоссияСахалинская область
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