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В Японии вышел из тюрьмы второй по значению босс крупнейшей группировки якудза

77-летний Киёси Такаяма отсидел в тюрьме шесть лет за вымогательство

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Второй по значению босс крупнейшего гангстерского синдиката Японии "Ямагути-гуми" Киёси Такаяма вышел в пятницу из тюрьмы в пригороде Токио после отбытия там 6-летнего срока за вымогательство. Его освобождение, по мнению полиции, может привести к обострению войны между различными преступными группами, которая с 2015 года уже привела к гибели девяти человек в ходе различных стычек.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, после выхода из тюрьмы 77-летний Такаяма отправился в город Нагоя, где находится его штаб-квартира. На вокзале освобожденного из тюрьмы встречали преданные гангстеры и несколько десятков полицейских, которые опасались нападения со стороны конкурирующих банд.

За время пребывания Такаямы в тюрьме "Ямагути-гуми" раскололась на три враждующие группировки. Только 10 октября перед штаб-квартирой одной из них были застрелены двое якудза. Бунт в "Ямагути-гуми" был во многом вызван, по мнению экспертов, диктаторским стилем поведения самого Такаямы, который покровительствовал своим приближенным из города Нагоя и дискриминировал, как утверждается, других гангстеров.

Раскол произошел в августе 2015 года. С тех пор, по данным полиции, было зафиксировано почти 130 стычек между враждующими бандами, которые, правда, не причинили вреда обычным жителям страны. Одновременно численность "Ямагути-гуми" сократилась с конца 2009 года с 19 тыс. человек до 6,5 тыс. во всех трех группировках, на которые она распалась.

Крупнейшие организации профессионалов-якудза в Японии официально зарегистрированы и действуют под официальным надзором полиции. Они имеют свои представительства и подвергаются репрессиям только в случае наличия конкретных подозрений в осуществлении преступлений.

Теги
Япония
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