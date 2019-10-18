В Японии вышел из тюрьмы второй по значению босс крупнейшей группировки якудза

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Второй по значению босс крупнейшего гангстерского синдиката Японии "Ямагути-гуми" Киёси Такаяма вышел в пятницу из тюрьмы в пригороде Токио после отбытия там 6-летнего срока за вымогательство. Его освобождение, по мнению полиции, может привести к обострению войны между различными преступными группами, которая с 2015 года уже привела к гибели девяти человек в ходе различных стычек.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, после выхода из тюрьмы 77-летний Такаяма отправился в город Нагоя, где находится его штаб-квартира. На вокзале освобожденного из тюрьмы встречали преданные гангстеры и несколько десятков полицейских, которые опасались нападения со стороны конкурирующих банд.

За время пребывания Такаямы в тюрьме "Ямагути-гуми" раскололась на три враждующие группировки. Только 10 октября перед штаб-квартирой одной из них были застрелены двое якудза. Бунт в "Ямагути-гуми" был во многом вызван, по мнению экспертов, диктаторским стилем поведения самого Такаямы, который покровительствовал своим приближенным из города Нагоя и дискриминировал, как утверждается, других гангстеров.

Раскол произошел в августе 2015 года. С тех пор, по данным полиции, было зафиксировано почти 130 стычек между враждующими бандами, которые, правда, не причинили вреда обычным жителям страны. Одновременно численность "Ямагути-гуми" сократилась с конца 2009 года с 19 тыс. человек до 6,5 тыс. во всех трех группировках, на которые она распалась.

Крупнейшие организации профессионалов-якудза в Японии официально зарегистрированы и действуют под официальным надзором полиции. Они имеют свои представительства и подвергаются репрессиям только в случае наличия конкретных подозрений в осуществлении преступлений.