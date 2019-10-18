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Дипакадемия МИД России за свою историю подготовила около 800 послов

Сейчас академия два раза в год организовывает специальные курсы для тех послов, которые собираются на работу за границу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дипломатическая академия МИД России за время своего существования подготовила около 800 послов, представлявших СССР и Россию в различных странах мира. Об этом заявил в пятницу ректор академии Александр Яковенко в обращении по случаю ее 85-летия.

"Как и 85 лет назад центральной задачей Дипакадемии является подготовка и переподготовка дипломатов. Должен сказать, что за время существования академии из нее вышли около 800 послов, - отметил он. - Готовим послов и сейчас. Два раза в год у нас проходят специальные курсы и лекции для тех послов, которые собираются на работу за границу".

Яковенко отметил, что в рамках таких курсов каждый посол выбирает себе специальную программу. "Это может быть международное право, другие какие-то аспекты - то есть то, что необходимо в будущей деятельности", - уточнил он.

"Должен сказать, что на наших курсах для послов читают лекции практически все федеральные министры, - продолжил ректор. - Это тоже является частью большой работы, которую проводит академия".

Дипломатическая академия ведет свою историю с 1934 года, когда при Народном комиссариате иностранных дел СССР был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников с двухлетним сроком обучения. Позднее институт был преобразован в Высшую дипломатическую школу, а в 1974 году - в Дипломатическую академию МИД СССР.

Теги
Россия
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