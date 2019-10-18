Количество авиарейсов на Колыме пока нельзя увеличить из-за их невостребованности

ТАСС, 18 октября. Власти Магаданской области не могут расширить маршрутную авиасеть региона из-за неуверенности в том, что все самолеты будут заполнены. Об этом в пятницу заявил губернатор Колымы Сергей Носов на встрече с журналистами.

"Идея с прямым рейсом во Вьетнам не получилась по экономическим причинам. Открыть рейс, на котором никто не летает, - это убытки для компании. У нас есть возможность делать прямые рейсы в Сочи, например, но надо понимать, будет ли загрузка. Можно разговаривать с компаниями, когда можно гарантировать загруз. Общее количество не выкупленных летом билетов по "плоским" тарифам составило примерно один "Боинг", - сообщил Носов.

По его словам, по той же причине "Аэрофлот" в ближайшее время сократит количество рейсов из Магадана с пяти до четырех в неделю. Глава региона заявил, что Минтранс Магаданской области постарается урегулировать загрузку рейсов, приняв во внимание графики отпусков работников учреждений.