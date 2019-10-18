МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил Дипломатическую академию МИД России с 85-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Академия пользуется высоким авторитетом в нашей стране и за рубежом как один из ведущих учебных и научных центров в сфере дипломатии и международной политики. Играет важную роль в системе переподготовки и повышения квалификации кадров для Министерства иностранных дел и других российских ведомств, занимающихся международной деятельностью. Выпускники Дипакадемии - в числе которых, помимо россиян, представители многих других государств - успешно трудятся не только в дипломатии, но и в политике, науке, бизнесе", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что аналитические наработки академии помогают в поиске решений по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Он выразил уверенность, что коллектив Дипакадемии будет и далее работать эффективно, с пользой для общего дела, и пожелал руководству, преподавателям, сотрудникам и слушателям академии новых успехов.

"Современная международная обстановка отличается исключительно высокой динамикой, что предопределяет необходимость постоянного и качественного совершенствования методов дипломатической деятельности. Это, несомненно, повышает требования к работе Академии: ее профессорско-преподавательский состав должен, руководствуясь лучшими традициями отечественной дипломатии, учитывать новые моменты в дипломатической практике и тщательно анализировать опыт зарубежных внешнеполитических служб", - добавил президент.

Дипломатическая академия ведет свою историю с 1934 года, когда при Народном комиссариате иностранных дел СССР был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников с двухлетним сроком обучения. Позднее институт был преобразован в Высшую дипломатическую школу, а в 1974 году - в Дипломатическую академию МИД СССР.