В заповеднике "Курильский" ученые обнаружили детеныша бурого медведя серебристого окраса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Ученые в заповеднике "Курильский", который располагается на острове Кунашир (самый южный из Курильских островов), во время учета бурых медведей обнаружили медвежонка серебристого окраса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой государственного природного заповедника "Курильский".

"Каждый год при проведении учета животных сотрудники заповедника отмечают какие-нибудь особенности. В этом году, например, по сравнению с прошлыми годами, на северном участке заповедника более часто наблюдали медведиц с медвежатами <…> удалось наблюдать медведицу бурого окраса с белоснежным медвежонком", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе заповедника уточнили, что относительно большая доля животных со светлым окрасом шерсти - особенность островной популяции бурых медведей Южных Курил. Возможно, такой окрас мог появиться из-за близкородственного скрещивания особей в изолированной популяции. По наблюдениям сотрудников заповедника на Кунашире "серебристые" медведи составляют не менее 10%.

Учет бурых медведей в заповеднике "Курильский" проводится с августа по ноябрь на нерестилищах лососевых рыб. Ученые стараются зафиксировать отдельно каждую особь, идентифицируя ее по следам, с помощью фото-ловушек, выставленных по берегам рек, а также путем непосредственного наблюдения за животными в местах их кормежки. Численность бурых медведей в заповеднике на протяжении последних лет достаточно стабильна и составляет 70-80 особей, что составляет примерно половину от всех медведей, проживающих на острове.

Государственный природный заповедник "Курильский" был образован в 1984 году на острове Кунашир, который является самым южным из островов курильского архипелага. Его площадь составляет 65,3 тыс. га. Природные комплексы заповедника включают отдельные виды и сообщества растений и животных, типичных и уникальных экологических систем южных Курильских островов.