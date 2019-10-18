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Инвалиды в Чите сыграли в мини-гольф и нарисовали картину во время инклюзивного квеста

В мероприятии приняли участие старшеклассники, студенты, работники образовательных учреждений и волонтеры - как с инвалидностью, так и без нее

ЧИТА, 18 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Инклюзивный квест с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, во время которого они играли в мини-гольф, рисовали вслепую и находили выход из лабиринта, двигаясь в коляске, прошел в Чите, передает корреспондент ТАСС.

"Некоммерческая организация "Белая трость" при поддержке Байкальской горной компании проводит в Чите "Неделю инклюзивных игр", во время которой мы обучаем некоммерческие организации инклюзивному взаимодействию, то есть взаимодействию людей с инвалидностью и без нее. Мы создаем такое взаимодействие и между организациями, которые занимаются со слепыми, с глухими: неслышащие люди начинают работать со слепыми, у них появляются совместные проекты", - сказал перед началом мероприятия ТАСС руководитель "Белой трости" Олег Колпащиков.

Квест организовали в читинской школе-интернате "Открытый мир". В нем участвовали старшеклассники, студенты, работники образовательных учреждений и волонтеры - как с инвалидностью, так и без нее. Перед началом игр всем желающим предложили нарисовать картину вслепую: на столе положили холст, и любой, закрыв глаза маской, мог разлить по нему краски, дополнив то, что уже сделал его предшественник. В написании этой картины поучаствовал и и.о. сити-менеджера Читы Александр Сапожников, пообещав повесить получившуюся работу в мэрии.

"Я горжусь тем, что общаюсь с такими людьми, как участники "Белой трости" - это мужественные люди, которые демонстрируют нам, что нельзя отчаиваться, опускать руки", - сказал Сапожников. Он подчеркнул, что власти города продолжат работу по развитию доступной среды - например, установке светофоров со звуковыми сигналами.

Для игр их участников разделили на смешанные команды. Во время соревнований они, например, проходили лабиринт - игроки делились на пары, в которых один, ведущий, был с завязанными глазами, а второй, находясь в инвалидной коляске, координировал действия первого так, чтобы коляска двигалась, не выезжая за границы лабиринта. Они играли и в мини-гольф - надев повязку на глаза, старались попасть мячом в лунку, пользуясь подсказками других "зрячих" игроков.

Также для участников квеста провели мастер-классы по языку жестов, угадыванию круп и предметов на ощупь, чтению по Брайлю. "Очень важно, чтобы люди без инвалидности научились получать интерес от общения с людьми с инвалидностью, выносить из этого новый опыт. Тогда это будет реальным взаимодействием, настоящим формированием инклюзивной культуры, где обе стороны будут учиться друг у друга", - отметил Колпащиков, открывая игры.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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