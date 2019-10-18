Топилин сообщил, что число первых рождений в России снижается

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Количество первых рождений в России стало снижаться в последние годы, при этом в результате оказываемых государством мер поддержки растет количество вторых и третьих рождений. Об этом в пятницу сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Всемирном саммите социального обеспечения.

"Мы сейчас столкнулись с тем, что у нас количество вторых и третьих детей продолжает расти, а количество первых рождений стало снижаться", - сказал министр.

Топилин пояснил, что ранее государство сталкивалось с другой ситуацией: проблем с рождением первого ребенка не было, но всегда были проблемы рождения второго и последующих. "А сейчас наоборот. И мы пытаемся эту ситуацию менять", - отметил он.

Министр добавил, что на первый план для России выходит не объем предоставляемой помощи, а ее качество - прозрачность и эффективность мер. "Мы сейчас вышли на такой уровень технологического развития, что мы можем предоставлять все эти виды поддержки без какого-либо участия человека", - подчеркнул он.

По словам Топилина, на заседании правительства РФ было принято решение в течение 2020-2022 годов перестроить всю систему предоставления социальных услуг в "проактивный режим".

14-18 октября в Брюсселе проходит Всемирный форум социального обеспечения. Организатор - Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО). Участники форума обсуждают ключевые тенденции в области социального обеспечения в контексте быстрых социальных, демографических и экономических изменений, происходящих в мире.