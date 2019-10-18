Власти КНДР реконструировали ветку железной дороги от границы с Китаем до горы Пэктусан

ПХЕНЬЯН, 18 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Китайские туристы получили возможность с комфортом добираться до главной достопримечательности КНДР - священной горы Пэктусан. Реконструированная ветка железной дороги от станции Хесан на границе с Китаем до ближайшего к горной вершине уезда Самчжиён торжественно введена в эксплуатацию, сообщает центральная газета "Нодон синмун".

Как отмечает издание, общая протяженность обновленного железнодорожного полотна составляет около 70 км, при этом ветка полностью электрифицирована, что позволит использовать на маршруте современные скоростные локомотивы на электрической тяге и комфортные вагоны. Ранее туристам из Китая, направлявшимся на Пэктусан, приходилось на границе двух стран пересаживаться в автобусы. При этом путь по грунтовым дорогам северо-востока КНДР, мало приспособленным к пассажирским перевозкам, занимал примерно 2 часа.

В рамках реконструкции на станциях Хесан и Самчжиён были также возведены новые вокзальные комплексы. Просторные залы ожидания выполнены в современном архитектурном стиле. Во внутренней отделке использовано много дорогостоящих материалов и элементов, таких как мраморные полы, автоматические эскалаторы и большие плазменные экраны.

В торжественной церемонии, в ходе которой по реконструированному пути был запущен первый электровоз, принял участие премьер кабинета министров КНДР Ким Чже Рён, министр железных дорог республики Чан Хёк, а также ряд высокопоставленных партийных работников. Как подчеркивает "Нодон синмун", новая железнодорожная линия Хесан-Самчжиён поможет увеличить туристический поток на священную для корейцев гору Пэктусан, а также в целом улучшить транспортную доступность всего региона.

Пэктусан, что в переводе с корейского означает "гора с белой вершиной", является самой высокой точкой Корейского полуострова - 2750 м над уровнем моря. Там же внутри кратера находится озеро Чхончжи ("небесное озеро"), образовавшееся примерно 1 тыс. лет назад после извержения вулкана. По легенде, более 4 тыс. лет назад с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства Тангун, из-за чего корейцы считают Пэктусан священным историческим местом.

Также, согласно официальной историографии КНДР, в годы Второй мировой войны на горе Пэктусан располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном (1912-1994). Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын, названный Ким Чен Иром, который впоследствии руководил КНДР с 1994 года вплоть до своей смерти в 2011 году.