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Клубы настольных игр для инвалидов создадут в шести районах Кабардино-Балкарии

В каждом из районов установят по четыре игры и сформируют группы по 50-60 человек

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Проект "Спорт, доступный всем", направленный на создание инфраструктуры для регулярных занятий физкультурой и спортом, а также на социальную и физическую реабилитацию и интеграцию жителей Кабардино-Балкарии с инвалидностью, получил грант президента РФ. На выделенные средства (более 1,1 млн рублей) в шести районах республики создадут клубы настольных спортивных игр, сообщил ТАСС в пятницу председатель Кабардино-Балкарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Варитлов.

"Мы решили обеспечить районы настольными спортивными играми: новус, джакколо, шаффлборд, кульбуто. Мы рассчитываем, что люди с различными формами инвалидности смогут найти себе игру по интересам, социализироваться, а также развить мелкую моторику и координацию движений. В каждом из шести районов установим по четыре игры, сформируем группы по 50-60 человек, будем их обучать, а затем проведем фестиваль в каждом из районов и выявим победителей", - сказал собеседник агентства.

Комплекты игр будут установлены в Баксанском, Майском, Прохладненском, Терском, Урванском и Черекском районах. Проект начнется в ноябре и завершится в марте 2020 года. Итоговый фестиваль пройдет в Нальчике. "Мы планируем отобрать четырех победителей, которые затем станут участниками Всероссийских соревнований по настольным спортивным играм среди инвалидов на площадке "Пара-Крым 2020", - пояснил он.

По словам Варитлова, играть в настольные игры смогут все желающие. Причем не только во время проекта, но и по его завершении. "Эти игры останутся в районах", - добавил он.

Всего в республике проживают около 62 тысяч людей с инвалидностью, в Кабардино-Балкарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов состоят 14 тысяч человек, отметил Варитлов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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