Ростовский аэропорт Платов начал принимать электронные посадочные талоны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Пассажиры ростовского аэропорта Платов получили возможность использовать электронные посадочные талоны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта.

"В международном аэропорту Платов (входит в холдинг "Аэропорты регионов") начал действовать сервис электронных посадочных талонов. Теперь пассажирам, регистрирующимся на внутренние рейсы онлайн, необязательно получать распечатку бумажного посадочного талона на стойках регистрации, достаточно получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проходить при помощи электронного посадочного смогут пассажиры, вылетающие из Платова рейсами авиакомпаний "Азимут", "Победа", "Уральские авиалиний", Utair, Nordstar. Планируется, что в дальнейшем этот список будет расширяться.

Международный аэропорт Платов - новый аэропорт, обслуживающий Ростов-на-Дону. Находится в 29 км к северо-востоку от города, в 4 км севернее станицы Грушевская (Аксайский район Ростовской области). Платов стал первой крупной международной воздушной гаванью, созданной с нуля в РФ с 1991 года. Общий бюджет проекта составил почти 47 млрд рублей.