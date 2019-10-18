В Петербурге у сотрудницы детского сада нашли открытую форму туберкулеза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Открытую форму туберкулеза выявили у сотрудницы детского сада в Центральном районе Санкт-Петербурга, воспитанники учреждения инфекцией не заразились. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора.

"У сотрудницы детского сада в Центральном районе Санкт-Петербурга зарегистрирована открытая форма туберкулеза. Поэтому все наши сотрудники выехали на место, проведена дезинфекция, осмотр сотрудников и детей. Их будут проверять в течение полугода", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что у других работников детского сада и у воспитанников инфекцию не нашли. В ведомстве также пояснили, что по причине того, что случая заражения не было, учреждение на карантин не закрывали.