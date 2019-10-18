Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге у сотрудницы детского сада нашли открытую форму туберкулеза

В образовательном учреждении провели дезинфекцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Открытую форму туберкулеза выявили у сотрудницы детского сада в Центральном районе Санкт-Петербурга, воспитанники учреждения инфекцией не заразились. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора.

"У сотрудницы детского сада в Центральном районе Санкт-Петербурга зарегистрирована открытая форма туберкулеза. Поэтому все наши сотрудники выехали на место, проведена дезинфекция, осмотр сотрудников и детей. Их будут проверять в течение полугода", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что у других работников детского сада и у воспитанников инфекцию не нашли. В ведомстве также пояснили, что по причине того, что случая заражения не было, учреждение на карантин не закрывали.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Глава Совета судей призвал не критиковать решения судов
Виктор Момотов также указал на "обратную связь" между судейским сообществом и гражданами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС