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На Ставрополье реализуют проект по совмещению почты и МФЦ

Объединение организаций в селах поможет продолжить в регионе работу по упрощению получения различных услуг

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края и компания "Почта России" намерены начать в регионе проект по совмещению почтовых отделений и многофункциональных центров (МФЦ). Работа предусматривается в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного сторонами в пятницу в Ставрополе, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Мы заинтересованы в подписании такого рода соглашений, как сегодня, они дают толчок к развитию нашего предприятия и развитию почтовой связи на территории края. <…> В соглашении мы закрепили ряд моментов, которые будем развивать, - обустройство сети почтовых отделений, развитие совместных проектов, таких как МФЦ, развитие розницы "Почты России" там, где это необходимо", - сообщил журналистам гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

Объединение организаций в сельских территориях поможет продолжить в регионе работу по упрощению получения различных услуг, отметил губернатор края Владимир Владимиров. "Предоставление услуг в МФЦ - это получение социальных услуг. Почта тоже социальная услуга - получить письмо, пенсию, корреспонденцию, банковские услуги. Это точка притяжения людей", - отметил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора края, реализация соглашения запланирована на четыре года. В регионе трудятся свыше 5 тыс. почтовых работников, в том числе около 2 тыс. почтальонов. Они доставляют пенсии и пособия 264 тыс. пенсионеров.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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