Спирт в крови сбитого под Кировом мальчика мог появиться из-за бактериальных процессов

КИРОВ, 18 октября. /ТАСС/. Появление спирта в крови погибшего в ДТП шестилетнего ребенка могло быть следствием естественных бактериальных процессов. Сделать однозначный вывод об употреблении ребенком алкоголя невозможно из-за отсутствия дополнительного биоматериала во время проведения экспертизы, рассказал ТАСС начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Мальцев.

13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). За рулем автомобиля находился сотрудник полиции. По данным newsler.ru, родители мальчика на днях получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола, кроме того, родственники выражают опасение по поводу затянувшегося расследования дела.

"Сделать однозначный вывод об употреблении алкоголя ребенком не представляется возможным из-за отсутствия дополнительного биоматериала во время проведения экспертизы. Новообразование этилового алкоголя в изъятой крови в незначительной концентрации возможно в результате естественных бактериальных процессов. Присутствие алкоголя в рамках минимального порогового значения в пределах физиологической нормы допустимо в соответствии с индивидуальными особенностями организма либо наличием заболевания. Вместе с тем, не исключено образования данной концентрации этанола в результате приема пищи", - сказал Мальцев.

Он пояснил, что кровь, являясь органическим материалом, подвергается естественным процессам изменения ферментов и бактериального воздействия.

"Одним из результатов таких изменений является так называемое "новообразование" алкоголя в крови. Особенности новообразования алкоголя в крови из трупа зависят от характера микробной флоры, от рН среды, активности ферментных систем и других причин. На эту тему имеется ряд публикаций отечественных и зарубежных авторов", - отметил Мальцев. По его словам, новообразование алкоголя в крови происходит естественным образом вне зависимости от каких-либо внешних факторов, чаще всего так происходит у детей, младенцев, беременных женщин и больных сахарным диабетом в силу более быстрого прохождения обменных процессов в организме.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 17 октября передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства, а также поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.