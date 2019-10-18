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Глава Адыгеи сообщил, что самых активных волонтеров республики будут финансово поощрять

Ежегодную премию получат десять самых активных добровольцев

МАЙКОП, 18 октября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в пятницу подписал указ об учреждении именной премии для волонтеров республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем аккаунте Instagram в пятницу.

"Сегодня я подписал указ об учреждении именной премии для волонтеров Адыгеи. Ежегодно поощрения будут получать десять самых активных добровольцев, работающих в различных направлениях волонтерства", - написал Кумпилов.

Глава республики отметил, что хорошо помнит ту пору, когда в школьном возрасте дети помогали ветеранам, пенсионерам, пожилым людям и гордились именем "тимуровцы". "В нашей стране сейчас подъем волонтерского движения. В ряды добровольцев вступают десятки тысяч школьников, студентов, просто неравнодушных людей. Спасибо всем, кто занимается добровольчеством!", - добавил он.

Ранее сообщалось, что финансирование программы молодежной политики в Адыгее в 2019 году увеличено до 13 млн рублей, что вчетверо больше, чем годом ранее. В республике она развивается по нескольким направлениям: волонтерство, военно-патриотическое воспитание, молодежное предпринимательство, поддержка молодых семей, а также талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Со следующего года в регионе будет действовать подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики" с ежегодным финансированием в размере 15 млн рублей.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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