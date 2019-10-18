Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге впервые провели одновременную трансплантацию почки и поджелудочной железы

В работе принимали участие две бригады врачей, операция длилась шесть часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Врачи Санкт-Петербургского научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Джанелидзе впервые в городе провели пересадку пациенту комплекса поджелудочной железы и почки. Операция длилась шесть часов и прошла успешно, сообщила в пятницу пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе впервые в Санкт-Петербурге была выполнена пересадка комплекса поджелудочной железы и почки пациентке 36 лет. В работе принимали участие две бригады врачей отдела трансплантологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе", - говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что пациентка страдала тяжелой формой сахарного диабета, который привел к лечению гемодиализом на аппарате искусственной почки. Операция длилась шесть часов и прошла успешно. "Уровень глюкозы в анализах крови пациентки крови снизился уже к концу операции до нормальных показателей", - добавили в пресс-службе.

Параллельно от этого же донора врачи пересадили другом пациенту печень с тяжелой формой гепатоцеллюлярной опухоли. "Операция одного шанса, как еще иногда называют трансплантацию печени, прошла успешно, длилась семь часов", - рассказали в комитете. Эта пересадка печени стала второй в серии операций, которые профинансировали из бюджета Санкт-Петербурга, первая прошла летом. Директор НИИ Валерий Парфенов тогда отмечал, что в 2019 году в институте планируют провести четыре таких трансплантации.

В настоящее время оба пациента в сознании и находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Цукерберг высказался против блокировки аккаунта Трампа в Twitter
Именно людям следует решать для себя, "чему верить, чему доверять и за кого голосовать", отметил глава и основатель Facebook
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС