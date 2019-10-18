В Петербурге впервые провели одновременную трансплантацию почки и поджелудочной железы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Врачи Санкт-Петербургского научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Джанелидзе впервые в городе провели пересадку пациенту комплекса поджелудочной железы и почки. Операция длилась шесть часов и прошла успешно, сообщила в пятницу пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе впервые в Санкт-Петербурге была выполнена пересадка комплекса поджелудочной железы и почки пациентке 36 лет. В работе принимали участие две бригады врачей отдела трансплантологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе", - говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что пациентка страдала тяжелой формой сахарного диабета, который привел к лечению гемодиализом на аппарате искусственной почки. Операция длилась шесть часов и прошла успешно. "Уровень глюкозы в анализах крови пациентки крови снизился уже к концу операции до нормальных показателей", - добавили в пресс-службе.

Параллельно от этого же донора врачи пересадили другом пациенту печень с тяжелой формой гепатоцеллюлярной опухоли. "Операция одного шанса, как еще иногда называют трансплантацию печени, прошла успешно, длилась семь часов", - рассказали в комитете. Эта пересадка печени стала второй в серии операций, которые профинансировали из бюджета Санкт-Петербурга, первая прошла летом. Директор НИИ Валерий Парфенов тогда отмечал, что в 2019 году в институте планируют провести четыре таких трансплантации.

В настоящее время оба пациента в сознании и находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.