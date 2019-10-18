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Социально ориентированные некоммерческие организации Адыгеи впервые получили гранты

На конкурс было подано 27 проектов

МАЙКОП, 18 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи впервые направили порядка 4 млн рублей на поддержку выигравших конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций, которые до конца года реализуют в республике социально значимые проекты, сообщила ТАСС в пятницу первый заместитель министра труда и социального развития региона Ирина Ширина.

"Семь социально ориентированных некоммерческих организаций республики впервые получили порядка 4 млн рублей грантовой поддержки, что позволит им до конца года реализовать в республике социально значимые проекты. Эти организации стали победителями конкурсного отбора, средства выделены по госпрограмме республики "Социальная поддержка граждан", - сказала она.

На конкурс было подано 27 проектов от 23 организаций региона, уточнила собеседница агентства.

Среди получивших грант - Адыгейская республиканская общественная организация "Молодежное военно-патриотическое объединение Единство". При реализации проекта "Факел Надежды" она обеспечит развитие спортивно патриотического воспитания в регионе и создаст условия для увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Государственное бюджетное учреждение "Майкопский психоневрологический дом-интернат" благодаря гранту в рамках проекта "Спорт для всех!" обустроит спортивную площадку уличными тренажерами, чтобы опекаемые дома-интерната могли регулярно заниматься физическими упражнениями.

"Гранты помогут также реализовать проекты, направленные на поддержку волонтерского движения в регионе, туризма, науки, образования и просвещения, а также соцподдержки", - добавила собеседница агентства.

Теги
РоссияАдыгея
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