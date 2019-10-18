"РосРАО" планирует обезвреживать 350 видов опасных отходов на заводе в Кировской области

КИРОВ, 18 октября. /ТАСС/. Три вида технологических решений намерены использовать для обезвреживания и утилизации порядка 350 видов отходов I и II классов опасности на перепрофилированном объекте по уничтожению химоружия "Марадыковский" в Кировской области, где планируется создание комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию опасных отходов. Об этом во вторник в ходе презентации технологических решений по перепрофилированию объекта сообщил первый заместитель генерального директора по развитию "РосРАО" Максим Корольков.

В поселке Мирный Кировской области к 2023 году планируется создание комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности мощностью до 50 тыс. тонн в год на объекте "Марадыковский", где 11 сентября 2015 года завершилось уничтожение запасов химоружия. Согласно постановлению правительства РФ от 30 апреля, заказчиком является госкорпорация "Росатом", застройщиком -- госпредприятие "РосРАО", стоимость работ оценивается в 5,1 млрд рублей. В июле Корольков сообщал, что к осени компания представит технологию переработки и виды опасных отходов, которые будут поступать на объект.

"Реализуются три блока технических решений. Всего порядка 350 видов отходов мы планируем перерабатывать, они сгруппированы по трем направлениям", - сказал Корольков.

По его словам, к первой группе отходов относятся 99 видов неорганических отходов I и II класса опасности - сточные воды, отработанные кислоты, щелочи, отходы металлообрабатывающих, лакокрасочных производств. Для обработки этой группы отходов планируют применять технологию физико-технической обработки, суммарная мощность комплекса технологических линий составит порядка 22 тыс. тонн.

Второй блок отходов - это 33 вида ртутьсодержащих отходов, которые будут подвергаться демеркуризации - удалению и нейтрализации ртути. К третьей группе отходов относятся смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы, которые образуются при переработке двух первых групп, эта группа отходов будет подвергаться методу высокотемпературному обеззараживанию.

Корольков уточнил, что для разработки технологических решений госкомпания привлекла ведущих зарубежных и отечественных экспертов, выбранные технологии уже успешно применяются на ряде зарубежных и отечественных предприятий. В дальнейшем представленные технологические решения будут положены в основу проектной документации.

Система безопасности

Корольков отметил, что особое внимание разработчики уделили системе безопасности объекта. Планируется, что на новом производственно-техническом комплексе будет использоваться современное российское, шведское и немецкое оборудование, позволяющее сделать весь процесс безопасным. "Вся система безопасности [созданная на объекте Марадыковский] сохраняется, в полной мере задействуется на нашем объекте. Контроль состояния окружающей среды [будет вестись] по 149 показателям", - отметил Корольков. По его словам, инфраструктура объекта исключает сброс сточных вод в водоемы и попадание вредных веществ в воздух.

Корольков также уточнил, что производство исключает захоронение отходов на объекте, поскольку технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, когда отходы от одних стадий являются сырьем для других. "Практически у нас полный цикл переработки отходов в товарную продукцию. В этом был главный замысел этого объекта, и, на мой взгляд, нам удалось его реализовать. Те "хвосты", [которые будут образовываться], по оценке это до 0,5% от общего объема, имеют четвертый класс опасности и направляются на полигоны для захоронения", - сказал Корольков.

О предприятиях

Подобные комплексы в 2019-2023 годах появятся также на базе объектов по ликвидации химоружия в Саратовской, Курганской областях и Удмуртии. Это должно позволить значительно сократить объемы полигонного размещения отходов и количество несанкционированных свалок. Ранее представители "РосРАО" сообщили, что "Росатом" планирует реализовывать программы социальной поддержки населения в районах, где будут создаваться комплексы.

Согласно нацпроекту "Экология", общий объем финансирования направления до 2024 года составит 36,4 млрд рублей, из них 17,7 млрд рублей предоставит федеральный бюджет, 18,6 млрд рублей будет выделено из внебюджетных источников.