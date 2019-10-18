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Исторический парк и горнолыжный спуск могут создать на месте бывшей стройки в Петербурге

По предварительным данным, совокупный объем инвестиций составит около 50 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Исторический парк, круглогодичный горнолыжный спуск, парк культуры и отдыха, ИТ-кластер и другие перспективные объекты планируется построить на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская" на северо-западе Санкт-Петербурга, переданной в собственность города. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Маркова.

"На территории общей площадью 170 га планируется реализовать уникальный проект, который будет включать туристскую инфраструктуру, образовательные и развлекательные центры, зоны активного отдыха, исторический парк реконструкции по примеру знаменитого французского парка "Пюи-дю-Фу", парк культуры и отдыха, современные спортивные центры, в том числе круглогодичный горнолыжный спуск, благоустроенную набережную и зону променада, объекты ИТ-кластера и другие социально направленные и экономически эффективные проекты. Кроме того, планируется создание внутренней (кольцевой) линии железной дороги по примеру мировых аналогов для возможности перемещения между различными зонами", - говорится в сообщении.

По предварительным расчетам городских властей, совокупный объем инвестиций составит около 50 млрд рублей, общая площадь застройки - 700-900 тыс. кв. м. Территория бывшей строительной площадки, по мнению Маркова, является наиболее подходящим пространством в городе для создания новых туристических объектов, в том числе организации первой яхтенной марины международного класса на Балтике со строительством пунктов пропуска через государственную границу.

Территория бывшей строительной площадки находится в неудовлетворительном состоянии, отметила пресс-служба. Администрация Приморского района разработала проект ликвидации свалок на ее территории.

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