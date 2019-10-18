Коворкинг-центры "Точка кипения" откроются в 41 вузе страны

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пространства для коллективной работы студентов, профессоров и представителей бизнеса - "Точка кипения" - откроются в субботу сразу в 41 вузе России. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, в пресс-службе Минобрнауки.

Как отметил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, слова которого приводит пресс-служба ведомства, сегодня в обществе все больше людей хотят получить дополнительные навыки и компетенции, поэтому университеты должны принимать активное участие в запуске новых моделей обучения и создании современных образовательных программ. Их и будут тестировать в "Точках кипения", которые на своей площадке объединят представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, которые будут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития. В них студенты смогут приобрести новые профессиональные навыки, а вузы - обменяться лучшими образовательными практиками.

"В "Точках кипения" наши студенты смогут получать индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию, не покидая свои регионы, ведь сегодня "Точки кипения" открываются еще в 41 университете России", - сказал Котюков, добавив, что на сегодняшний день в России уже работают 28 таких центров.

Глава Минобрнауки также обратил внимание на то, что из 41 вуза, в которых открываются "Точки кипения", только 4 находятся в Москве, а остальные - в регионах: в частности, в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской областях, Чечне и других. Создание таких площадок, уверен министр, позволит университетам превратиться в настоящие центры городской и региональной агломерации, которые будут задавать новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций, технологий и досуга талантливой молодежи.

Не только пространство для проведения мероприятий

Представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что для университетов "Точки кипения" должны быть не просто пространством для проведения мероприятий, но именно местом, где студенты смогут получить совет, какие курсы или семинары могут дать наибольший эффект, как улучшить свой проект или стартап. "Среди участников "Точек кипения" более 60% живут и работают не в Москве. Необходимо сделать то же самое с точки зрения развития технологий, стартапов, и мы будем стимулировать рост количества технологических команд в регионах", - цитирует Пескова пресс-служба Минобрнауки.

"Точки кипения" создаются при поддержке "Платформы НТИ" по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ). Первая "Точка кипения" открылась в Москве в 2013 году.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт по рынкам Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. Около 500 проектов получили финансирование.

В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, новые производственные технологии, сенсорика и компоненты робототехники, системы распределенного реестра, технологии управления свойствами биологических объектов, нейротехнологии, VR и AR.