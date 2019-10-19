В Netflix назвали безосновательным иск основателей Mossack Fonseca из-за ленты "Прачечная"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Стриминговый сервис Netflix считает бездумной попыткой цензуры творческого произведения иск основателей панамской юридической компании Mossack Fonseca против него из-за фильма "Прачечная" (The Laundromat) режиссера Стивена Содерберга.

"Данный иск является бездумным юридическим трюком, направленным на цензуру творческого выражения. В фильме Стивена Содерберга рассказывается важная история об эксплуатации невинных людей и злоупотреблении мировой финансовой системой", - отметила представитель Netflix в пятницу в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

Ранее основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека подали иск против Netflix за клевету, якобы содержащуюся в "Прачечной". По утверждению истцов, в фильме они показаны в качестве "жестоких и бессердечных адвокатов, которые причастны к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, коррупции и/или другим преступлениям". Моссак и Фонсека также утверждали, что создатели фильма неправомерно использовали в картине логотип их компании, нарушив тем самым авторские права. Согласно материалам суда, их иск будет переведен в суд Центрального округа штата Калифорния, после чего дело будет закрыто, так как истцы не предоставили достаточных оснований для рассмотрения их заявления на территории США.

Фильм "Прачечная" рассказывает историю разоблачения Mossack Fonseca после публикации так называемых панамских документов. В основе сюжета - книга Джейка Бернштейна "Скрытый мир: о расследовании "Панамского досье" о незаконных методах обогащения и политической коррупции", которая была значительно адаптирована под 90-минутное киноповествование. Оно ведется от имени самих основателей фирмы Юргена Моссака, которого играет Гэри Олдмен, и Рамона Фонсеки в исполнении Антонио Бандераса, а также героини Мерил Стрип.

Впервые картина была показана в начале сентября на 76-м Венецианском кинофестивале. С 18 октября фильм доступен для просмотра подписчикам Netflix.