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Кабмин поручил начать предварительное информирование о мерах соцподдержки с 2022 года

В частности, в 2020 году в четырех российских регионах планируется провести эксперимент по созданию и организации функционирования системы информирования граждан о мерах соцподдержки через единый контакт-центр

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило обеспечить с 2022 года на всей территории страны предварительное информирование граждан о предоставлении мер социальной поддержки. Как сообщается на официальном сайте кабмина, такое поручение было дано по итогам рассмотрения 17 октября на заседании правительства вопроса о совершенствовании взаимодействия с гражданами при предоставлении государственных услуг в виде мер социальной поддержки, в том числе о проактивном информировании о правах на их получение.

Минтруду России также будет необходимо с участием заинтересованных органов исполнительной власти и организаций разработать и до 30 марта 2020 года внести в правительство план мероприятий по обеспечению перехода к предварительному информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотрев в том числе оптимизацию процедур оформления соответствующих услуг, а также исключение требования от граждан документов, имеющихся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций.

В 2020 году в четырех регионах необходимо будет провести эксперимент по созданию и организации функционирования системы предварительного информирования граждан о мерах социальной поддержки через единый контакт-центр. В первом квартале 2021 года, с учетом результатов этого эксперимента, нужно будет подготовить методические материалы по оказанию на основе единых стандартов государственных и муниципальных услуг с предварительным информированием граждан о предоставлении мер социальной поддержки.

Теги
Россия
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