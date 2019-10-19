Президентский полк последний раз в 2019 году выступает в Кремле

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Последняя в нынешнем году торжественная церемония развода пеших и конных караулов началась на Соборной площади Московского Кремля. Военнослужащие Президентского полка в субботу завершают 15-й сезон проведения этого церемониала.

Посмотреть выступление кремлевцев собрались несколько тысяч человек, встретившие военнослужащих аплодисментами, передает корреспондент ТАСС. Всего в 2019 году прошли 25 церемоний развода пеших и конных караулов на Соборной площади, пять церемониальных разводов на других площадках и 11 выступлений на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня 2019".

Церемония развода караулов традиционно проходит каждую субботу в Кремле в теплое время года - с апреля по октябрь. В ней принимают участие подразделения Федеральной службы охраны (ФСО) России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.

Современная церемония развода пеших и конных караулов утверждена осенью 2004 года и за 15 сезонов стала визитной карточкой Кремля. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. Увидеть развод караулов может любой желающий, купив билет в Московский Кремль.