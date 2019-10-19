ПЯТИГОРСК, 19 октября. /ТАСС/. Жители и гости Железноводска (Ставропольский край) 1 ноября напишут большой этнографический диктант вместе с заслуженной артисткой России Аликой Смеховой, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации.

"В Железноводске напишут большой этнографический диктант вместе с Аликой Смеховой. Звезда театра и кино поможет участникам просветительской акции разобраться с заданиями и расскажет о своем опыте сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, этнографический диктант, посвященный Дню народного единства, состоится 1 ноября во Дворце культуры.

"Текст диктанта содержит 30 тестовых заданий, решив которые участникам необходимо набрать 100 баллов. Принять участие в этнографическом диктанте могут все желающие", - отмечается в пресс-релизе.

В России Большой этнографический диктант в этом году пройдет уже в четвертый раз.