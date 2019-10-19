Учителя в Житомирской области Украины перекрыли трассу, требуя выплаты зарплат

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Учителя в Житомирской области Украины перекрыли международную трассу "Киев - Ковель - Ягодин", требуя погасить задолженность по зарплате. Об этом в субботу сообщил информационный отдел Национальной полиции Житомирской области.

"Около 100 участников акции протеста, учителя учебных заведений Лугинского района беспрерывно ходят по пешеходному переходу, таким образом обращают внимание уполномоченных служебных лиц на проблему с выплатой заработной платы", - отметили в полиции.

Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!", "Отдайте заработанное!" и другие. Периодически они пропускают автомобили и снова блокируют дорогу, в связи с чем на трассе образовались большие пробки.

На месте находятся патрульные и следственно-оперативная группа. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения, а также проводят с участниками акции разъяснительную работу об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

Сумма задолженности педагогам не называется.