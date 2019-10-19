Эксперт: особенностью World Urban Parks 2019 в Казани стало широкое участие молодежи

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Активное участие молодых специалистов стало главной особенностью Международного паркового конгресса, который проходит в эти дни в Казани. Об этом ТАСС рассказал амбассадор международной организации развития городских парков и общественных пространств World Urban Parks Гил Пеньялоса.

"Меня очень порадовало, что я увидел за эти два дня много молодых людей, которые вдохновлены строить лучшие города и лучшие парки. Их соучастие весьма позитивно сказывается на результате. На предыдущих форумах из молодежи было буквально пару человек. Например, в прошлом году в Австралии было очень мало молодежи", - сказал он.

Первый конгресс World Urban Parks прошел в 2015 году в Португалии. Второй - в 2018 году в Австралии, в 2020 году мероприятие примет столица Албании Тирана.

Международный конгресс World Urban Parks-2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Главной темой конгресса 2019 года стала экологическая устойчивость парковых территорий. Нынешний конгресс собрал более 1500 делегатов и более 130 спикеров: более 40 международных и 70 российских экспертов. Информационным партнером международного конгресса в 2019 году выступает портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информагентство ТАСС.