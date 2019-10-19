Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: особенностью World Urban Parks 2019 в Казани стало широкое участие молодежи

Амбассадор международной организации развития общественных пространств World Urban Parks Гил Пеньялоса отметил, что соучастие молодежи весьма позитивно сказывается на результате

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Активное участие молодых специалистов стало главной особенностью Международного паркового конгресса, который проходит в эти дни в Казани. Об этом ТАСС рассказал амбассадор международной организации развития городских парков и общественных пространств World Urban Parks Гил Пеньялоса.

"Меня очень порадовало, что я увидел за эти два дня много молодых людей, которые вдохновлены строить лучшие города и лучшие парки. Их соучастие весьма позитивно сказывается на результате. На предыдущих форумах из молодежи было буквально пару человек. Например, в прошлом году в Австралии было очень мало молодежи", - сказал он.

Первый конгресс World Urban Parks прошел в 2015 году в Португалии. Второй - в 2018 году в Австралии, в 2020 году мероприятие примет столица Албании Тирана.

Международный конгресс World Urban Parks-2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Главной темой конгресса 2019 года стала экологическая устойчивость парковых территорий. Нынешний конгресс собрал более 1500 делегатов и более 130 спикеров: более 40 международных и 70 российских экспертов. Информационным партнером международного конгресса в 2019 году выступает портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информагентство ТАСС.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Брошенные емкости на юге Петербурга не содержат опасных химических веществ
Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении 12 канистр с соляной кислотой в поселке Петро-Славянка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС