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Министр обороны Сербии поддержал инициативу увековечить в республике имя Василия Маргелова

Александар Вулин отметил, что историю, связанную с генерал-майором, необходимо сохранить

БЕЛГРАД, 19 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министр обороны Сербии Александар Вулин приветствовал инициативу российско-сербского общества "Cлaвянский сoюз" города Панчево увековечить имя прославленного командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова (1908-1990 годы). Об этом он заявил в субботу корреспондента ТАСС.

"Когда я был министром труда и соцзащиты, а именно это министерство ответственно за именование улиц и площадей, я несколько раз выдвигал подобные инициативы и это всегда воплощалось в жизнь. Поэтому почему бы и нет? Эту историю в любом случае следует сохранить", - заявил глава оборонного ведомства.

Освобождение Панчева

Панчево было освобождено 49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова - будущего легендарного командира ВДВ. Дивизия стремительно выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат, и быстро освободила весь Южный Банат. Здесь одним из основных узлов немецкой обороны стал крупный промышленный город Панчево на левом берегу Дуная.

В Панчево были сосредоточены серьезные силы нацистов, рассказывает председатель общества сербско-русской дружбы "Cлaвянский сoюз" города Роберт Ресанович. "Насколько для оккупантов было важно Панчево, лучше всего видно по немецким документам: согласно донесениям немецкого командования, планировалось остановить Красную Армию под Белградом и Панчево. Однако они были бессильны перед освободителями. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат, огромной храбрости Панчево было освобождено 6 октября 1944 года в 06:30 утра", - рассказывает Ресанович.

"Это были самые ожесточенные бои в наших краях со времен войны с турками", - подчеркнул он, добавив, что в боях за город пало около 100 красноармейцев.

Память освободителей

Активисты общества несколько лет скрупулезно собирали исторические данные об освобождении своей малой родины. Накануне годовщины освобождения города (праздновалось 6 октября - прим. ТАСС) общество выступило с инициативой назвать одну из площадей города в честь Героя Советского Союза, легендарного командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова.

"Мы обратились с предложением назвать в честь Василия Маргелова одну из площадей города. Этот великий военачальник в конце Второй мировой войны, находясь во главе 49-й стрелковой дивизии, плечом к плечу с югославскими партизанами освобождал наш город", - заявил Ресанович. "Мы считаем, что предложение увековечить память Маргелова оправдано и необходимо - этим мы покажем, что помним свою историю, испытываем уважение к своим освободителям и не согласны с попытками пересмотреть историю", - подчеркнул председатель Общества сербско-русской дружбы.

По словам Ресановича, 30 сентября этого года его организация передала в комиссию по именованию улиц и площадей Панчева предложение о присвоении одной из площадей города имени Василия Маргелова. К запросу была приложена биография Василия Маргелова, а также фотокопии архивных военных документов об освобождении города. Предложение было принято к рассмотрению. Его результаты станут известны в ближайшее время.

В случае одобрения инициативы Общества сербско-русской дружбы площадь им. Маргелова станет второй в мире после одноименной площади в Рязани и первой - за рубежами России.

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