Умер бывший начальник полиции Петербурга Константин Власов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Бывший глава петербургского полицейского главка, генерал-майор Константин Власов умер на 49-м году жизни, говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Скончался бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции в отставке Константин Сергеевич Власов. Он прошел долгий служебный путь от простого патрульного до одного из ключевых руководителей петербургского главка - начальника полиции", - отмечается в сообщении, распространенном в субботу.

Власов родился 24 ноября 1970 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В 1991 году поступил на работу в органы внутренних дел, начав карьеру с должности милиционера патрульно-постовой службы. В 2008 году назначен на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, спустя год возглавил управление.

В 2012 году Власова назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - начальника полиции. В 2014 году указом президента РФ Власову присвоили звание генерал-майор полиции. Награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка". В 2019 году ушел в отставку.

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