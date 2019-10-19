Имена погибших в Баренцевом море подводников появились на мемориале в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Имена офицеров Андрея Воскресенского и Владимира Абанкина, погибших 1 июля на глубоководном аппарате в Баренцевом море, выгравировали на мемориале в честь павших при исполнении долга выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, сообщил ТАСС в субботу руководитель музея училища Николай Филимонов.

"[Среди погибших на подлодке в Баренцевом море] двое наших выпускников - севастопольцы. Их фамилии выбили на нашем мемориале офицерам - выпускникам училища, погибшим при исполнении служебных обязанностей в море и на суше", - рассказал Филимонов.

Он уточнил, что мемориал находится на Братском кладбище на северной стороне Севастопольской бухты.

Собеседник добавил, что портреты Абанкина и Воскресенского добавлены в экспозицию музея СВВМИУ. Они вошли в "Бессмертный экипаж" - в этот список вносятся имена всех погибших при исполнении долга выпускников училища, сейчас в нем 61 подводник.

Как сообщало Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован.