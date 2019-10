Помпео поддержал решение Тарантино не менять "Однажды в Голливуде" из-за цензуры в КНР

ТАСС, 19 октября. Госсекретарь США Майкл Помпео приветствовал решение американского режиссера и сценариста Квентина Тарантино не переснимать свой фильм "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) из-за решения КНР отложить премьеру картины на неопределенный срок.

"Я аплодирую отказу Квентина Тарантино переделать его фильм в угоду китайской цензуре, - написал глава Госдепа США в субботу в Twitter. - Неотъемлемые права, в том числе право на свободу слова, не должны продаваться".

К своей публикации Помпео прикрепил статью журнала The Hollywood Reporter, в которой со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщается, что Тарантино не намерен вносить изменения в "Однажды в… Голливуде" из-за озвученного за неделю до премьеры фильма в КНР 25 октября решения китайского регулятора о ее переносе. Отмечается, что власти КНР распорядились перенести начало показа фильма Тарантино в связи с жалобой дочери известного актера и режиссера Брюса Ли (1940-1973 годы) на образ, в котором он предстает в этой картине.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, комментируя решение Тарантино, связала сложившуюся ситуацию с отказом телевидения Китая транслировать матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА, NBA) из-за поддержки менеджером одной из команд массовых протестов в Гонконге. "Голливуд и НБА могут брать пример с принципиальной позиции Квентина [Тарантино] против китайской цензуры, - написала она на своей странице в Twitter. - Беспроигрышный вариант для [защиты] свободы слова и просто свободы".

Скандал вокруг НБА и Гонконга

7 октября генеральный менеджер команды "Хьюстон рокетс" Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге, после чего все представители Китая объявили о прекращении сотрудничества с "Хьюстоном". Позднее его сообщение раскритиковал владелец "Бруклина" Джозеф Цай, заявив, что налаживание отношений с китайской стороной после заявления Мори займет много времени.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала заявление Мори, заявив, что его сообщение "оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае". "Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию "Хьюстона" или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам", - говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса.

Четыре месяца назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, манифестации продолжаются.