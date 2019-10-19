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Помпео поддержал решение Тарантино не менять "Однажды в Голливуде" из-за цензуры в КНР

Госсекретарь США подчеркнул, что право на свободу слова не должно продаваться

ТАСС, 19 октября. Госсекретарь США Майкл Помпео приветствовал решение американского режиссера и сценариста Квентина Тарантино не переснимать свой фильм "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) из-за решения КНР отложить премьеру картины на неопределенный срок.

"Я аплодирую отказу Квентина Тарантино переделать его фильм в угоду китайской цензуре, - написал глава Госдепа США в субботу в Twitter. - Неотъемлемые права, в том числе право на свободу слова, не должны продаваться".

К своей публикации Помпео прикрепил статью журнала The Hollywood Reporter, в которой со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщается, что Тарантино не намерен вносить изменения в "Однажды в… Голливуде" из-за озвученного за неделю до премьеры фильма в КНР 25 октября решения китайского регулятора о ее переносе. Отмечается, что власти КНР распорядились перенести начало показа фильма Тарантино в связи с жалобой дочери известного актера и режиссера Брюса Ли (1940-1973 годы) на образ, в котором он предстает в этой картине.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, комментируя решение Тарантино, связала сложившуюся ситуацию с отказом телевидения Китая транслировать матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА, NBA) из-за поддержки менеджером одной из команд массовых протестов в Гонконге. "Голливуд и НБА могут брать пример с принципиальной позиции Квентина [Тарантино] против китайской цензуры, - написала она на своей странице в Twitter. - Беспроигрышный вариант для [защиты] свободы слова и просто свободы".

Скандал вокруг НБА и Гонконга

7 октября генеральный менеджер команды "Хьюстон рокетс" Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге, после чего все представители Китая объявили о прекращении сотрудничества с "Хьюстоном". Позднее его сообщение раскритиковал владелец "Бруклина" Джозеф Цай, заявив, что налаживание отношений с китайской стороной после заявления Мори займет много времени.

НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала заявление Мори, заявив, что его сообщение "оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае". "Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию "Хьюстона" или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам", - говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса.

Четыре месяца назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, манифестации продолжаются.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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