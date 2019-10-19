Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших в результате прорыва в субботу дамбы в Красноярском крае. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Святейший Патриарх Кирилл скорбит о погибших в Красноярском крае, молится об упокоении душ усопших и скорейшем выздоровлении пострадавших", - написал он.

В субботу около 02:00 в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек и шесть остаются пропавшими без вести.