Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае

В результате происшествия 15 человек погибли, а шесть остаются пропавшими без вести

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших в результате прорыва в субботу дамбы в Красноярском крае. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Святейший Патриарх Кирилл скорбит о погибших в Красноярском крае, молится об упокоении душ усопших и скорейшем выздоровлении пострадавших", - написал он.

В субботу около 02:00 в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек и шесть остаются пропавшими без вести.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Прорыв дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Более 350 звонков поступило на горячую линию МЧС в связи с прорывом дамбы под Красноярском
Всего экстренная психологическая помощь оказана в 363 случаях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС