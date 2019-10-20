Путин: Россия помогает Африке развивать здравоохранение, так как инфекции не знают границ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия оказывает африканским странам в развитии здравоохранения, так как инфекции распространяются без оглядки на государственные границы. Об этом в интервью ТАСС накануне саммита Россия - Африка заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы также помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения. Ведь опасные инфекционные заболевания не знают границ", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что Россия одной из первых отреагировала на эпидемию геморрагической лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней $60 млн. По его словам, сейчас в Гвинее действует Центр микробиологических исследований и лечения эпидемиологических заболеваний. "Россия внесла $20 млн в программу Всемирного банка на реализацию глобальной инициативы по борьбе с малярией", - привел еще один пример глава государства, подчеркнув, что аналогичных случаев много.