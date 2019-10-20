Экс-генсек ШОС: мир сможет успешно бороться с коррупцией благодаря технологиям

УЧЖЭНЬ /Китай/, 20 октября. /ТАСС/. Человечество может успешно бороться с коррупцией благодаря "умным" технологиям, которые должны быть нацелены на защиту благополучия всего населения нашей планеты. Об этом заявил в воскресенье бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов.

"Умное общество" - это общество с нулевой терпимостью к коррупции. Заслуживает внимания системная и последовательная работа, проводимая в Китае по выявлению и наказанию служащих всех уровней за коррупционные преступления, - отметил он в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне на востоке Китая. - Для борьбы с "тиграми" и "мухами" (крупными и мелкими коррупционерами - прим. ТАСС) в КНР активно используются новые технологии, позволяющие поддерживать обратную связь с населением".

Как рассказал эксперт, в последнее время власти Китая предприняли некоторые шаги, достойные особого внимания, - в стране на основе искусственного интеллекта создается система для отслеживания расходов чиновников, по которой можно оценить вероятность получения взяток. "По сообщению Центральной комиссии по проверке дисциплины Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и государственного комитета по надзору, за последние пять лет свыше 1,5 млн чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. Только в первом полугодии 2019 года в Китае за коррупционные и дисциплинарные правонарушения привлекли к ответственности 254 тыс. чиновников, в их числе 20 высокопоставленных госслужащих", - напомнил Алимов.

Он подчеркнул, что "умное" общество "многообразно, как сама жизнь, от организации справедливых и прозрачных выборов органов власти до работы электронного правительства, от строительства наукоемкой и высокотехнологичной экономики до формирования справедливой социальной и культурной среды". Экс-генсек добавил, что соответствующие технологии способны существенно повысить качество и эффективность образования, "создать надлежащие условия для раскрытия богатого потенциала ищущей себя молодежи".

"Главное, чтобы при формулировании целей "умного" общества в центре стояли не столько современные технологии, сколько человек, которому должна быть обеспечена достойная жизнь в XXI веке", - подытожил Алимов.

6-я Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. В ней принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, экспертов. В центре внимания участников - вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.