Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"В дорожном комплексе всегда трудились специалисты высокой квалификации, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач. Ведь от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики в целом, эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов, четкое функционирование единой транспортной системы России. И конечно, качество жизни людей", - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Глава государства отметил, что на протяжении последних лет идет серьезная работа по модернизации дорожных объектов и инженерных сооружений. "Открываются новые трассы, мосты, развязки, железнодорожные подходы к морским портам. Повышаются доступность и безопасность перевозок. Важно не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые темпы, уделять самое пристальное внимание надежности дорожно-транспортных объектов", - отметил президент.

Путин выразил убеждение, что опыт, весомый профессиональный потенциал, верность традициям работников дорожной отрасли помогут им добиваться успеха в осуществлении намеченных целей.