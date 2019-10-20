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В Белграде открыли мемориальную доску в память о красноармейцах-освободителях

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил надежду, что она станет символом российско-сербской дружбы

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в память о красноармейцах-освободителях состоялась в воскресенье на центральной площади Белграда. В ней приняли участие заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, замградоначальника Белграда Горан Весич и представители общественных организаций.

"Мы выбрали это место, чтобы жители нашего города сохраняли память об освободителях и боевом пути Сербии и России", - заявил Весич.

Боцан-Харченко выразил надежду, что новый памятник станет символом российско-сербской дружбы. "Это станет местом общения, дружбы и сохранения традиций свободы. Хочу также поблагодарить сербскую сторону за исключительную организацию вчерашнего визита в Белград премьера РФ Дмитрия Медведева", - сказал он.

После освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади (в настоящее время - площадь Республики). Кроме того, в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятника советским солдатам. В ходе послевоенного восстановления Белграда югославские власти приняли решение демонтировать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСербияГрушко, Александр Викторович
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