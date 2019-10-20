Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии построят дорогу от аула Псыж до границ региона

По мнению главы республики, новая дорога позволит повысить безопасность дорожного движения

ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Новая дорога будет построена в Карачаево-Черкесской Республике от аула Псыж до границ республики со Ставропольским краем. Об этом в воскресенье написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Отличная новость поступила сегодня, в профессиональный праздник работников дорожного хозяйства! Как сообщил начальник ФКУ Упрдор "Северный Кавказ" Руслан Лечхаджиев, принято решение о строительстве новой современной четырехголосной дороги от Псыжа до границы Карачаево-Черкесии со Ставропольским краем!", - написал Темрезов.

Он добавил, что новая дорога позволит повысить безопасность дорожного движения. "Это не только комфорт для автомобилистов, прежде всего, это вопрос безопасности! Мы видим, насколько сократилось количество аварий и пострадавших на трассе в Усть-Джегуте, которую мы также сделали четырехполосной. На очереди - современный объезд Черкесска", - отметил глава КЧР.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Патриарх Кирилл сказал, что церковь необходима для реализации потенциала народа
По его мнению, чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС