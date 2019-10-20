В Карачаево-Черкесии построят дорогу от аула Псыж до границ региона

ЧЕРКЕССК, 20 октября. /ТАСС/. Новая дорога будет построена в Карачаево-Черкесской Республике от аула Псыж до границ республики со Ставропольским краем. Об этом в воскресенье написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Отличная новость поступила сегодня, в профессиональный праздник работников дорожного хозяйства! Как сообщил начальник ФКУ Упрдор "Северный Кавказ" Руслан Лечхаджиев, принято решение о строительстве новой современной четырехголосной дороги от Псыжа до границы Карачаево-Черкесии со Ставропольским краем!", - написал Темрезов.

Он добавил, что новая дорога позволит повысить безопасность дорожного движения. "Это не только комфорт для автомобилистов, прежде всего, это вопрос безопасности! Мы видим, насколько сократилось количество аварий и пострадавших на трассе в Усть-Джегуте, которую мы также сделали четырехполосной. На очереди - современный объезд Черкесска", - отметил глава КЧР.