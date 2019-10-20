Летняя погода ожидается в большинстве регионов России на следующей неделе

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Климатические нормы будут превышены на 5-8 градусов в течение следующей недели в большинстве регионов России, показатели температуры будут близки к июлю 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Неделя начнется с очень теплых значений - 15-17 градусов, собственно, как и предыдущие три дня. Понедельник будет продолжением такой июльской погоды. Почему июльской? В этом году у нас июль был прохладным: 17 градусов часто фиксировали термометры именно в этот месяц, потому такую погоду можно ассоциировать с летом этого года", - сказал он.

По словам Вильфанда, наблюдаются значительные аномалии: в субботу и понедельник ожидается, что температура превысит климатическую норму на восемь градусов. Такая высокая температура будет наблюдаться на большинстве территории России.

"Только во вторник температура понизится, именно понизится, а не похолодает. Температуры будут 12-14 градусов дневные", - отметил метеоролог.

Во второй половине недели климатические нормы будут превышены примерно на пять градусов. Такая аномальная погода связана с перемещением теплых воздушных масс с юга, пояснил Вильфанд.