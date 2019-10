Британский принц Гарри хотел бы переехать с семьей в Африку

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Британский принц Гарри признался, что чувствует себя более естественно в Африке и был бы рад переехать туда с семьей. Об этом внук королевы Елизаветы II рассказал в интервью британскому телевидению по итогам своей 10-дневной поездки в конце сентября-начале октября на юг Африканского континента. Выдержки из беседы, которая позднее будет показана по британскому телеканалу ITV, приводит в воскресенье газета The Sunday Times.

"Сейчас я не знаю, где мы могли бы поселиться в Африке. Мы только что вернулись из Кейптауна. Это было бы отличное место для нас, чтобы устроить свою жизнь", - сказал принц, занимающий шестое место в очереди претендентов на британский престол.

Внук королевы признал, что со всеми проблемами, которые есть в Великобритании, он не представляет себе, как мог бы осуществить такой переезд прямо сейчас, но подчеркнул, что его мысли неразрывно связаны с Африкой. "Оставшаяся часть наших жизней, особенно рабочие аспекты, будет преимущественно сконцентрирована на Африке, на сохранении [окружающей среды и биоразнообразия]", - сообщил принц.

The Sunday Times пишет, что одной из причин, по которой семья хотела бы уехать из Великобритании, может быть чрезмерное внимание со стороны местных СМИ. Издание приводит слова тележурналиста Тома Бредби, который подготовил интервью. Он цитирует супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган, в прошлом американскую актрису, которая сообщила ему о том, что внимание британской прессы - "слишком пристальное и вызывает дискомфорт".

В начале октября стало известно, что принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. А за несколько дней до этого Меган Маркл подала в суд на британскую газету аналогичной направленности The Mail on Sunday, опубликовавшую личное письмо, которое она отправила своему отцу. Герцогиня Сассекская обвиняет издание в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве.

Принц Гарри в сопровождении Меган и пятимесячного сына Арчи прибыл в ЮАР 23 сентября. Это их первая официальная семейная поездка за пределы Соединенного Королевства. Британский принц посетил, помимо ЮАР, Ботсвану, Анголу и Малави.