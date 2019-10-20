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В греческом городе Пилос проходят торжества в честь 192-й годовщины Наваринского сражения

На площади Трех адмиралов у монумента с барельефами адмиралов были подняты флаги России, Франции и Великобритании
Описание
© Юрий Малинов/ТАСС, архив

АФИНЫ, 20 октября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Торжества в честь 192-й годовщины победы флотов России, Франции и Великобритании над турецко-египетским флотом в бухте Наварино в 1827 году проходят в городе Пилос на юго-западе полуострова Пелопоннес. В них принимают участие представители  Черноморского флота (ЧФ), прибывшие сюда с визитом на корабле "Василий Быков". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в посольстве РФ в Греции.

В центре Пилоса на площади Трех адмиралов у мраморного монумента с барельефами адмиралов - русского, английского и французского - в субботу были подняты флаги трех союзнических держав. После этого делегации от этих государств отправились на катерах на три окружающих Наваринскую бухту острова, где похоронены моряки русской, английской и французской эскадр, павшие в морском сражении. На самом крупном острове - Сфактирия - представители греческих властей, вооруженных сил Греции, посольства РФ и военного атташата, матросы с российского корабля возложили венки на могилы русских моряков. На мраморной плите на могиле похороненных там 65 русских моряков высечены имена членов экипажей линейных кораблей "Гангут", "Иезекииль", "Александр Невский" и фрегата "Проворный". Еще одна памятная плита поставлена в 1872 году моряками клипера "Жемчуг", а рядом - обелиск, установленный еще посольством СССР в Греции. В 1997 году здесь был открыт деревянный храм святого Николая, построенный мастерами петрозаводского товарищества "Реставрация" из карельских сосен.

На установленном на Сфактирии специальном флагштоке взвился российский флаг. Моряки с Андреевским стягом прошли торжественным маршем, отдав дань памяти погибшим.

В субботу вечером в бухте Пилоса состоялась реконструкция Наваринского сражения, а в воскресенье утром в кафедральном соборе Пилоса с участием президента Греции Прокописа Павлопулоса прошел молебен по погибшим. Затем на площади Трех адмиралов у мраморного монумента состоялось возложение венков от президента, правительства и парламента Греции, вооруженных сил, местной администрации, посольств России, Англии и Франции. Венок от Российской Федерации возложил чрезвычайный и полномочный посол России в Греции Андрей Маслов в сопровождении представителя Черноморского флота и военного атташата. Затем по набережной прошли учащиеся греческих школ и гимназий, три подразделения греческих вооруженных сил, а также духовой оркестр местной филармонии, исполнивший военные марши.

После этого президент Греции Прокопис Павлопулос направился к пирсу, чтобы посетить греческий фрегат "Псара", который также находится в Пилосе для участия в торжествах. В это время на корабле ЧФ "Василий Быков" караул с оркестром построился на верхней палубе, а офицеры - внизу у трапа корабля. При подходе Павлопулоса к стоявшему напротив греческому фрегату российские моряки отдали воинское приветствие президенту Греции, и Павлопулос пошел к российскому кораблю, хотя программа это не предусматривала. Президент Греции подошел к российским морякам и поблагодарил их за участие в торжествах. Глава греческого государства сказал членам команды, что "Россия сыграла огромную роль в становлении независимости Греции и просил передать свои личные поздравления и наилучшие пожелания [президенту РФ] Владимиру Путину". После этого Павлопулос направился на греческий фрегат и, увидев, что караул продолжает стоять, оттуда снова помахал российским морякам рукой.

Посещение корабля

Российский корабль также посетил посол России в Греции Андрей Маслов, сделал запись в книге почетных гостей и выступил перед экипажем. Ему был показан один из новейших российских кораблей. Примечательно, что накануне  визит на корабль "Василий Быков" нанес командующий Боевым флотом ВМС Греции вице-адмирал Стилианос Петракис и тоже сделал запись в книге почетных гостей. Ему была проведена экскурсия. Вице-адмирал внимательно осмотрел российский корабль и очень высоко его оценил. Состоялся обмен памятными подарками.

В воскресенье вечером на площади Трех адмиралов оркестр Черноморского флота даст для жителей города Пилоса и его гостей концерт, а на борту российского корабля пройдет прием. В субботу корабль ЧФ посещали жители Пилоса. Посещение продолжится и в понедельник.

Российский вклад в победу в Наваринском сражении

20 октября 1827 года 26 кораблей трех союзнических держав разгромили в бухте Наварино турецко-египетский флот, насчитывавший 66 кораблей. Не потеряв ни единой боевой единицы, союзники открыли дорогу завоеванию независимости Греции. Описывая это сражение, историки единодушно отмечают бесстрашие и мужество российских моряков. Линейный корабль "Азов" под командованием капитана 1-го ранга Михаила Лазарева, несмотря на шквал огня, прорвался в самую середину бухты и вступил в бой сразу с пятью турецкими кораблями. Он потопил два больших фрегата, корвет и разрушил еще один корабль, который поплыл к берегу, а потом взорвался. "Азов" получил 153 попадания, из них 7 ниже ватерлинии. Корабль был полностью отремонтирован и восстановлен только к марту 1828 года. Геройски бились также и другие российские корабли.

Союзники потеряли в этом сражении от 660 до 800 человек убитыми и ранеными. Турки с египтянами лишились почти всего своего флота - около 60 кораблей, понеся и более тяжелые людские потери: около 7 тыс. было убито и 4 тыс. ранено. Из исторических документов следует, что русская эскадра вывела из строя один линейный корабль и восемь фрегатов противника из трех турецко-египетских линкоров и 14 фрегатов, которые были потоплены совместными усилиями союзников. Эти цифры свидетельствуют о том, что ведущая роль в победном исходе Наваринского сражения принадлежала именно русским морякам.

Разгром турецкого флота значительно ослабил морские силы Турции, что послужило значимым вкладом в победу России в дальнейшей русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В результате по Адрианопольскому мирному договору 1829 года Греция добилась автономии, а затем и полной независимости.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияГрецияРоссияПавлопулос, Прокопис
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