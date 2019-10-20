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Два канадца выиграли джекпот национальной лотереи с выигрышем в $3,8 млн

Также разыгран и так называемый утешительный приз в размере $760 тыс.

ОТТАВА, 20 октября. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 5 млн канадских долларов ($3,8 млн) поделят между собой два жителя Канады. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 2, 16, 28, 47, 48 и 49. Бонус-число - 35", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, а второй - в провинции Квебек, которая является единственным франкоязычным регионом Канады.

Кроме того, был разыгран и так называемый утешительный приз в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.). Он достанется жителю одной из западных провинций Канады.

По правилам "6 из 49", для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности. В данном случае главный выигрыш будет поровну поделен между двумя игроками.

В субботу стало известно, что в Канаде был разыгран джекпот и в другую национальную лотерею Lotto Max в размере 32 млн канадских долларов ($24,5 млн). Билет был продан в провинции Квебек.

Теги
Канада
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